Бородина потерпела провал на «Ледниковом периоде»

Телеведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина расстроена итогами своего первого выступления в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Ей не удалось повторить успеха коллеги по проекту Ольги Бузовой: судьи поставили очень низкие оценки, а тренер Татьяна Тарасова пристыдила знаменитость за плохой прокат.

Фото: instagram/borodylia instagram/borodylia

— Пока никакая техника! Такое ощущение, что нет покоя в ногах, нет покоя в теле. Надо научиться хотя бы скользить на двух ногах, — сказала мастер спорта по фигурному катанию, комментируя выступление Бородиной.

Не спас звезду от провала даже олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, «доставшийся» от Бузовой. По итогам первого дня соревнований пара опустилась на последнюю строчку рейтинга шоу, набрав лишь 11,44 балла.

В соцсети Instagram Ксения и Дмитрий постят забавные кадры с выступлений и пытаются подбадривать друг друга. Впрочем, в одном из разговоров с поклонниками теледива призналась, что ей обидно до слез.

— Я плачу, но ничего, — высказалась Бородина.