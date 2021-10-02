Пермский край будет судиться со звездой «Реальных пацанов»

Власти Пермского края подали иск в краевой Арбитражный суд на актера из сериала «Реальные пацаны», а ныне депутата Осинской гордумы Армена Бежаняна. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края требует с Бежаняна 419 500 рублей, вменяя ему необоснованное обогащение.

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По данным ведомства, у Бенджамяна есть нежилое здание в собственности. Но участок под ним принадлежит Пермской администрации. Исходя из иска, Бежанян вовремя не оформил собственность на землю и несколько лет пользовался государственным участком.

«Земельное законодательство Российской Федерации устанавливает принцип платности использования земель. Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов», — рассказали журналистам РИА Новости в краевом министерстве.

Судебное заседание по рассмотрению спора с Бежаняном уже не раз откладывалось из-за необходимости предоставления в суд дополнительных доказательств. Следующая дата суда – 9 ноября.