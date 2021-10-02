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Пермские власти требуют с Бежаняна из «Реальных пацанов» полмиллиона

Ирина Лебедева
23 минуты назад

Власти Пермского края подали иск в краевой Арбитражный суд на актера из сериала «Реальные пацаны», а ныне депутата Осинской гордумы Армена Бежаняна. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края требует с Бежаняна 419 500 рублей, вменяя ему необоснованное обогащение.

Пермский край будет судиться со звездой «Реальных пацанов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, у Бенджамяна есть нежилое здание в собственности. Но участок под ним принадлежит Пермской администрации. Исходя из иска, Бежанян вовремя не оформил собственность на землю и несколько лет пользовался государственным участком.

«Земельное законодательство Российской Федерации устанавливает принцип платности использования земель. Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов», — рассказали журналистам РИА Новости в краевом министерстве.

Судебное заседание по рассмотрению спора с Бежаняном уже не раз откладывалось из-за необходимости предоставления в суд дополнительных доказательств. Следующая дата суда – 9 ноября.

Ранее актер Армен Бежанян заявил о негативном влиянии сериала «Реальные пацаны» на его политическую карьеру. В интервью изданию «Подъем» артист сказал, что образ его героя (Арменка) порой мешает ему в реальной жизни.

Шоу-бизнес,Армен Бежанян,РИА Новости,
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