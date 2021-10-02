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Шукшина рассказала о продажности звезд шоу-бизнеса

Ирина Лебедева
36 минут назад

Мария Шукшина, актриса и телеведущая, выступила с критикой своих коллег по цеху, которые являются завсегдатаями различных ток-шоу. Мария назвала их продажными и слабыми людьми, поскольку они выставляют напоказ и свое, и чужое «грязное белье» исключительно ради заработка. Все свои сенсационные признания известные персонажи делают за деньги. Не составляет особого секрета и размер гонорара «купленных» гостей телепередач. Об этом пишет «Царьград».

Шукшина рассказала о продажности звезд шоу-бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За это же платят огромные деньги. Одна съемка стоит два миллиона рублей! Я прекрасно знаю, насколько там большие деньги. И это искушение», - заявила Шукшина.

Мария подчеркнула, что не обвиняет артистов – просто в наше время не так много людей с «духовным стержнем». А вот желающих продаться подороже- как раз много. По ее словам, российское общество напрочь поражено «вирусом бескультурья», и он крайне опасен, поскольку завоевывает все новых и новых жертв. Особенно страдает молодое поколение принимающее происходящее за норму.

Российская актриса Мария Шукшина очень резко высказалась по поводу широко разрекламированного нового шоу телеведущей Анастасии Ивлеевой под названием «Королевские кобры». Мария заявила, что представление следует запретить, поскольку оно потенциально развращает зрителей и, особенно, детей.

По мнению актрисы, шоу – еще один удар по духовно-нравственным ценностям общества, которые и так трещат по всем швам.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Мария Шукшина,Царьград ТВ,
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