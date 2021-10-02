«Бабушкины кофты»: фолловеры раскритиковали наряд супруги Петросяна

«Хоть место в трамвае уступай. На мой взгляд, совсем не в тему наряд», «Такие беретки в 90-х были популярны. Вообще многие образы Татьяны отдают тем временем. И какие-то огромные вещи, будто ей не по размеру, хотя фигура хорошая. Не понимаю, зачем надевать прям откровенно бабушкины кофты, если можно выглядеть как кукла».