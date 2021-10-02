«Бабушкины кофты»: фолловеры раскритиковали наряд супруги Петросяна

Татьяна Брухунова славится достаточно нестандартной манерой одеваться. З2-летняя супруга пожилого юмориста, как правило, покупает себе одежду дорогих брендов, но ретро-фасонов. Свои фотографии она охотно выкладывает в инстаграм, а потом подчищает критические комментарии, оставляя лишь те посты подписчиков, где содержится похвала.
На этот раз Татьяна разместила фотографию с прогулки по Северном речному вокзалу столицы. На ней сложного цвета плащ и ярко-желтый берет. Несмотря на то, что сквозь тучи не пробиваются солнечные лучи, уроженка Тулы гуляет в темных очках.
«На улице холодно, очень. Но нет преград на пути, чтобы выгулять новый тренч», - подписала она снимок.
Многие подписчики сочли, что Брухунова вновь приобрела себе вещи не по возрасту.
«Хоть место в трамвае уступай. На мой взгляд, совсем не в тему наряд», «Такие беретки в 90-х были популярны. Вообще многие образы Татьяны отдают тем временем. И какие-то огромные вещи, будто ей не по размеру, хотя фигура хорошая. Не понимаю, зачем надевать прям откровенно бабушкины кофты, если можно выглядеть как кукла».
Критики быстро отправляются в бан, и в микроблоге жены Евгения Вагановича остаются восторженные отклики.
«Как всегда - великолепный образ!», «Вы очень красивая! Я насмотрелась на Ваши фотографии, вдохновилась и сегодня купила себе тоже берет».