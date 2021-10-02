За чей счет гуляют? Лена Миро раскритиковала "царскую свадьбу"

«Нет, я не против: пожалуйста, проводите свои реконструкции (хоть наполеоновских балов, хоть императорских свадеб), но только делайте это у себя дома, на даче, а не в объектах культурного наследия народов РФ федерального значения и без присутствия на них военнослужащих Российской Федерации. Не за мой, пожалуйста, счёт. Вот это вот всё -- не за мой счет», - добавила Миро, отметив, что за ее счет она просит вылечить больного ребенка: «лучше – всех».