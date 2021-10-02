За чей счет гуляют? Лена Миро раскритиковала "царскую свадьбу"

Блогер Лена Миро раскритиковала свадьбу великого князя Георгия Михайловича Романова и его избранницы, итальянки Ребекка Беттарини, которая прошла в Исаакиевском соборе.
«За чей счёт гуляют? Оплатил ли испанский Георгий, которому больше подходит имя Хорхе, аренду Исаакия? Если да, то по какой таксе? Все ли могут венчаться в крупнейшем в России православном храме, имеющем статус музея? Вот я могу?», - задалась вопросами Миро на своей странице в «Живом журнале».
Она отметила, что пару охраняли солдаты.
«Мы с вами платим налоги, которые, в том числе, идут на содержание армии и флота нашей страны. Это нормально. Так и должно быть. А вот использовать солдат не по назначению -- это, я считаю, неправильно и даже преступно», - написала Миро.
Она отметила, что свадьба напоминает ей реконструкцию балов.
«Нет, я не против: пожалуйста, проводите свои реконструкции (хоть наполеоновских балов, хоть императорских свадеб), но только делайте это у себя дома, на даче, а не в объектах культурного наследия народов РФ федерального значения и без присутствия на них военнослужащих Российской Федерации. Не за мой, пожалуйста, счёт. Вот это вот всё -- не за мой счет», - добавила Миро, отметив, что за ее счет она просит вылечить больного ребенка: «лучше – всех».
Как пишет издание «Росбалт», в Исаакиевский собор были приглашены полторы тысячи гостей, среди которых король Симеон Болгарский, мать жениха княгиня Мария Владимировна, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета Пескова. Под венец невесту повел ее отец, дипломат Роберто Беттарини. Венчал пару митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
После окончания церемонии торжество продолжилось в Этнографическом музее, где состоялся гала-ужин. Основная часть праздника состоится в Константиновском дворце 2 октября.