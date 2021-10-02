Могла бы иметь безбедную старость. Эксперт дала совет Ангелине Вовк

«Ангелина Михайловна работает: выступает как телеведущая на мероприятиях разного уровня, в том числе на корпоративах, приходит на съемки ток-шоу и тоже получает гонорар. Ей необходимо работать над формированием подушки безопасности. В идеале Ангелина Михайловна должна десять процентов от любого своего дохода откладывать на депозит. Это — ее деньги, комфорт и свобода выбора в будущем. Есть общепринятая рекомендация: размер подушки безопасности должен составлять от трех до шести ежемесячных расходов. Деньги будут приносить Ангелине Михайловне ежемесячно и дополнительные выплаты: проценты», — приводятся в материале слова Эвелины Ружиной.