Могла бы иметь безбедную старость. Эксперт дала совет Ангелине Вовк

Телеведущая Ангелина Вовк пожаловалась на размер своей пенсии, сказав, что ее ни на что не хватает. В интервью «Собеседнику» эксперт-аналитик Эвелина Ружина посоветовала ей поучиться финансовой грамотности.
«Ангелина Михайловна работает: выступает как телеведущая на мероприятиях разного уровня, в том числе на корпоративах, приходит на съемки ток-шоу и тоже получает гонорар. Ей необходимо работать над формированием подушки безопасности. В идеале Ангелина Михайловна должна десять процентов от любого своего дохода откладывать на депозит. Это — ее деньги, комфорт и свобода выбора в будущем. Есть общепринятая рекомендация: размер подушки безопасности должен составлять от трех до шести ежемесячных расходов. Деньги будут приносить Ангелине Михайловне ежемесячно и дополнительные выплаты: проценты», — приводятся в материале слова Эвелины Ружиной.
Она добавила, что следующим шагом после формирования подушки безопасности Вовк должны стать накопления. Телеведущая может продолжить откладывать на депозит или открыть накопительный счет в любом банке.
«Именно инвестиционные накопления решили бы вопрос безбедной пенсии Ангелины Михайловны, озадачься она этим раньше. Сейчас, конечно, тоже не стоит пренебрегать возможностью создания капитала. Но нужно принимать тот факт, что, начиная после 60 лет, скорость создания этого капитала будет куда ниже, чем в 30», — подчеркнула эксперт-аналитик.
По словам Ангелины Вовк, в месяц она получает 47 тысяч рублей. Из них 17 тысяч — от государства и еще 30 тысяч — надбавка за звание Народной артистки России.
В заключение Эвелина Ружина отметила, что финансовая неграмотность у нас в стране очень распространена. Многие россияне делают одну и ту же ошибку — не задумываются о достойной старости, а после испытывают неудобства.