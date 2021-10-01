Актер Иван Колесников сломал челюсть на «Ледниковом периоде»

Участник «Ледникового периода» актер Иван Колесников сломал челюсть на репетиции шоу, сообщает «Московский комсомолец».
Звезда фильмов и сериалов «Конец прекрасной эпохи», «Анна Каренина», «Движение вверх» и «Союз спасения» Иван Колесников выступает на шоу в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Во время репетиции он выполнял поддержку, упал, ударился головой об лед и сломал челюсть в трех местах.
По словам актера, ему уже сделали операцию и вставили в челюсть железные пластины.
«Я как новенький. Все отлично», - сказал Колесников в эфире «Первого канала».
Ранее травму во время подготовки к «Ледниковому периоду» получил блогер Давид «Дава» Манукян. Он должен был выступать в паре с олимпийской чемпионкой Сочи Аделиной Сотниковой. Во время репетиции Дава травмировал руку и был вынужден сняться с проекта. Ему предстоит операция.
В первом выпуске «Ледникового периода», который выйдет в эфир 2 октября, Сотникова займет место в жюри. Когда ей подберут нового партнера, Аделина станет участницей шоу.