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Актер Иван Колесников сломал челюсть на «Ледниковом периоде»

Вероника Полынина
40 минут назад

Участник «Ледникового периода» актер Иван Колесников сломал челюсть на репетиции шоу, сообщает «Московский комсомолец».

Актер Иван Колесников сломал челюсть на «Ледниковом периоде»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Звезда фильмов и сериалов «Конец прекрасной эпохи», «Анна Каренина», «Движение вверх» и «Союз спасения» Иван Колесников выступает на шоу в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Во время репетиции он выполнял поддержку, упал, ударился головой об лед и сломал челюсть в трех местах.

По словам актера, ему уже сделали операцию и вставили в челюсть железные пластины.

«Я как новенький. Все отлично», - сказал Колесников в эфире «Первого канала».

Ранее травму во время подготовки к «Ледниковому периоду» получил блогер Давид «Дава» Манукян. Он должен был выступать в паре с олимпийской чемпионкой Сочи Аделиной Сотниковой. Во время репетиции Дава травмировал руку и был вынужден сняться с проекта. Ему предстоит операция.

В первом выпуске «Ледникового периода», который выйдет в эфир 2 октября, Сотникова займет место в жюри. Когда ей подберут нового партнера, Аделина станет участницей шоу.

Шоу-бизнес,Анна Каренина,Аделина Сотникова,Татьяна Тотьмянина,Иван Колесников,Московский комсомолец,
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