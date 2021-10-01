"У Проши хорошая фантазия". Виталина не поверила в смерть жены Шаляпина

"Вообще, когда я услышала про это, то подумала: «Умерла от сексуальной неудовлетворенности». Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает», - пояснила пианистка, добавив, что истории про живых, мертвых или беременных жен Шаляпина у нее вызывают только смех.