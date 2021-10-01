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"У Проши хорошая фантазия". Виталина не поверила в смерть жены Шаляпина

Елена Прошина
1 час назад

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не верит в смерть жены артиста от коронавируса, пишет издание «Дни.ру».

"У Проши хорошая фантазия". Виталина не поверила в смерть жены Шаляпина
Фото: InstagramInstagram

По словам пианистки, с которой Шаляпин встречался в 2018-2019 годах, вся история выдумана.

"Мне весь день звонят журналисты, просят комментарий, словно я близкий родственник. Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю", - цитирует Цымбалюк-Романовскую издание.

По ее словам, у Шаляпина хорошая фантазия, и, как считает бывшая возлюбленная, жены у певца не было.

"Вообще, когда я услышала про это, то подумала: «Умерла от сексуальной неудовлетворенности». Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает», - пояснила пианистка, добавив, что истории про живых, мертвых или беременных жен Шаляпина у нее вызывают только смех.

Супруга Шаляпина, 42-летняя канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис умерла от коронавируса в конце сентября в США спустя месяц после свадьбы с певцом. Дэвис сначала лечилась дома, и в больницу попала в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы ее родители

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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