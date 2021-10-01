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Экс-возлюбленная Шаляпина увидела в смерти его жены злой рок

Елена Прошина
1 октября 2021

Бывшая девушка певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова рассказала на своей странице в «Инстаграм», что с тех пор, как они расстались, каждый из них пережил трагедию, связанную со смертью. Модель видит в этом злой рок.

Экс-возлюбленная Шаляпина увидела в смерти его жены злой рок
Фото: РамблерРамблер

Ранее стало известно, что жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла от коронавируса через два месяца после свадьбы.

«Какой - то злой рок. Прошло пять лет с тех пор, как мы с Прохором расстались, и, почему-то никому из нас не везет в личной жизни. И у Прохора, и у меня были после этого отношения, но все они заканчивались трагедией». – написала Калашинкова.

Она напомнила, что в 2017 году она потеряла ребенка, который должен был вскоре родиться. Теперь, по ее словам, беда настигла Шаляпина.

«Это реально какой-то злой рок! Я так была рада, что Проша женился, что у него классная, успешная жена. И тут такое горе. Как же обидно, что судьба забирает у нас дорогое», - отметила Калашникова.

Она также сообщила, что жену Шаляпина срочно кремировали, и певец не сможет с ней проститься.

Ранее певица Наталья Штурм написала на странице Шаляпина в «Инстаграм», что тоже видит в смерти его жены мистику. Она напомнила, что это не первая смерть близкого певцу человека и посоветовала ему сходить в церковь и поблагодарить ангела-хранителя, так как считает, что Шаляпин был на волоске от смерти.

https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/

Супруга Шаляпина, 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис умерла от коронавируса в конце сентября в США, спустя месяц после свадьбы. Дэвис почувствовала себя плохо, но сначала лечилась дома и в больницу попала в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы ее родители.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,Анна Калашникова,Прохор Шаляпин,
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