Пластический хирург раскрыл секрет преображения Пугачевой

Недавнее преображение Аллы Пугачевой кроется в новой пластической операции. Об этом «Собеседнику» сообщил хирург Александр Вдовин.

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Ранее врачи настоятельно рекомендовали певице не прибегать больше к пластике из-за ее проблем сердца и возраста. Но видимо, по мнению Александра Вдовина, Аллу Пугачеву это не остановило. Сама же певица никогда и не скрывала, что неоднократно ложилась под нож.

«По всей видимости, она в свое время сделала несколько подтяжек и блефаропластик. Плюс ко всему постоянно прибегает к уходовым процедурам, инъекционным и аппаратным методикам. Ни одна операция не даст реального эффекта омоложения без косметологических процедур», — приводятся в материале слова хирурга.

Вдовин также отметил, что глядя на певицу он уже не может вспомнить сколько ей лет. Раньше ее внешность вызывала вопросы и придирки, но теперь Алла Пугачева выглядит идеально.

«Видимо певица сделала эндоскопический лифтинг лба и SMAS-лифтинг средней и нижней зон лица. Данные вмешательства относятся к категории трендовых процедур и получили название FullFace. Их задача — дать более естественное омоложение по разным векторам», — заключил Вдовин.