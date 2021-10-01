Умирающий Андрей Губин ответил на вопрос о внебрачных детях

После выхода видеоразговора со Славой Марлоу на YouTube-канале «вДудь» в Интернете начались бурные обсуждения сильного сходства молодого музыкального продюсера с певцом Андреем Губиным. Популярный в прошлом исполнитель прокомментировал в интервью радио «Комсомольская правда» слухи об этом, а также объяснил почему так и не создал семью.
В материале напомнили, что 47-летний Андрей Губин имеет диагноз левосторонней прозопалгии, из-за заболевания певец уже долгое время не появляется на публике, страдая от болей во всем теле. Многие знают его по таким хитам, как «Лиза», «Мальчик-бродяга» и «Зима, холода». Возвращаться на сцену певец не планирует. В случае слухов о сходстве со Славой Марлоу в интервью Андрей Губин ответил:
«Кто такая Слава Марлоу? А, это мальчик? Да, собственно, какая разница. Я таких не знаю. Ерунда это все, ерунда. Мало ли что говорят, я даже не буду это комментировать. Поймите, я не против внебрачных детей. Были бы мои — всех бы принял. Но я абсолютно уверен, что таковых нет. Тесты, не тесты — я уже никому не верю... Да, я любил девушек, встречался с ними после концертов в разных городах. Но никто не просил от меня детей, даже в жены не просились — как-то не сложилось. А может, я и сам не хотел. Рано женятся только те, у кого нет выбора. У меня он был. А в 28 лет я уже ушел со сцены и начал заниматься здоровьем, которого сейчас уже совсем нет».
Певец живет один, его отец и мать умерли много лет назад, а свою семью музыкант так и не завел.
«Я люблю девушек по-прежнему. Но нужно понимать: когда человек так сильно болеет, как я, он просто не способен любить по-настоящему. Он уже высосан изнутри всеми этими проблемами. Хочется просто выздороветь. У меня из-за болезни вот-вот выпадут все зубы, ну какая мне семья? Как я буду о детях заботиться? Я уже умираю, я одной ногой в могиле. Знаете, что меня расстраивает? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет», — добавил Андрей Губин.
Свое продолжение певец видит в музыке.
«После меня останется память. И главное, мои песни», — заключил Губин.
Ранее один из «детей» певца даже ходил по ток-шоу, на всю страну делал тест ДНК, но доказать родство так и не сумел.