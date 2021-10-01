Умирающий Андрей Губин ответил на вопрос о внебрачных детях

«Кто такая Слава Марлоу? А, это мальчик? Да, собственно, какая разница. Я таких не знаю. Ерунда это все, ерунда. Мало ли что говорят, я даже не буду это комментировать. Поймите, я не против внебрачных детей. Были бы мои — всех бы принял. Но я абсолютно уверен, что таковых нет. Тесты, не тесты — я уже никому не верю... Да, я любил девушек, встречался с ними после концертов в разных городах. Но никто не просил от меня детей, даже в жены не просились — как-то не сложилось. А может, я и сам не хотел. Рано женятся только те, у кого нет выбора. У меня он был. А в 28 лет я уже ушел со сцены и начал заниматься здоровьем, которого сейчас уже совсем нет».