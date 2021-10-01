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Почему Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей супругой

Елена Прошина
57 минут назад

Директор певца Прохора Шаляпина Анна Бычкова объяснила, почему артист не сможет проститься со скончавшейся в США супругой Татьяной Дэвис. Как она заявила в разговоре с телеканалом «Звезда», исполнитель находится в России, а из-за ограничений по COVID-19 к телу нельзя будет подойти.

Почему Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей супругой
Фото: РамблерРамблер

«Понятно, что это далеко. Во-вторых, человек умер от ковида — ему не дадут даже подойти. В Москве, по крайней мере, не разрешают даже близко подходить. Он переживает — как и любой человек переживает смерть близкого человека», — рассказала Бычкова.

Напомним, что 42-летняя супруга Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы. Женщина почувствовала себя плохо после бракосочетания, однако сперва не решилась лечь в больницу и занималась самолечением. В результате в госпиталь Дэвис отправилась уже в состоянии полубреда. Кроме того, врачи госпитализировали ее отца и мать.

О смерти супруги Шаляпин сообщил 30 сентября — сам он находился в тот момент в России. Как отмечал ранее звездный адвокат Сергей Жорин, певец может вступить в наследство своей умершей супруги в том случае, если она не оставила завещания и свадьба была настоящей. Известно, что Дэвис владела сетью юридических фирм в Канаде и является миллионером.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Сергей Жорин,ТК "Звезда",
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