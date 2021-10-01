Супругу Прохора Шаляпина экстренно кремировали

"Я так была рада, что Проша женился, что у него классная, успешная жена. И тут такое горе... Как же обидно, что судьба забирает у нас дорогое... Ребята, давайте поддержим Прохора. Из-за того, что Татьяну экстренно кремировали, он не сможет уже проститься с любимой", - написала она. 42-летняя Татьяна.