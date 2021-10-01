Супругу Прохора Шаляпина экстренно кремировали

Актриса и певица Анна Калашникова в Instagram рассказала, что прощание с супругой певца Прохора Шаляпина, канадской миллионершей Татьяной Дэвис, уже состоялось.
Калашникова встречалась с Шаляпиным пять лет назад и смогла сохранить с ним дружеские отношения.
"Я так была рада, что Проша женился, что у него классная, успешная жена. И тут такое горе... Как же обидно, что судьба забирает у нас дорогое... Ребята, давайте поддержим Прохора. Из-за того, что Татьяну экстренно кремировали, он не сможет уже проститься с любимой", - написала она. 42-летняя Татьяна.
Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса после двух месяцев болезни. Сперва она пробовала лечиться дома, но в середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Дэвис с COVID-19. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она умерла не приходя в сознание. Новость о смерти супруги застала Шаляпина в России, куда тот улетел по работе.
Ранее директор Прохора Шаляпина объяснила, почему он не простится с умершей женой.