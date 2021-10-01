Андрей Губин публично оскорбил Славу Марлоу

Внезапно Андрей Губин дал интервью изданию «Комсомольская правда», где прокомментировал родство со Славой Марлоу, а ещё рассказал, почему у него нет семьи.

Фото: Стоп-кадр передачи "Сегодня вечером" Стоп-кадр передачи "Сегодня вечером"

Если вы не в курсе, кто такой Губин, это дико популярный певец из 90-ых. Если вы включите один из его хитов («Лиза», «Мальчик-бродяга», «Девушки, как звёзды»), вероятно, вы начнете подпевать, потому что не знать их — просто невозможно.

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После выпуска Юрия Дудя со Славой Марлоу пользователи Сети пустили слух, что популярный исполнитель — сын Губина. Почему? Да потому что похожи внешне! Железный аргумент. Раз уж Андрей пришел давать интервью, у него решили спросить, что он думает о своем «сыне».

Исполнитель резко ответил: «Кто такая Слава Марлоу? А, это мальчик? Да, собственно, какая разница. Я таких не знаю. Ерунда это все, ерунда. Мало ли что говорят, я даже не буду это комментировать. Поймите, я не против внебрачных детей. Были бы мои — всех бы принял. Но я абсолютно уверен, что таковых нет. Тесты, не тесты — я уже никому не верю ».

Из биографии битмейкера известно, что он родился в семье психотерапевта и заместителя директора московского Музея истории ГУЛАГа. Отец Артёма — Артём Маркович Готлиб. Поэтому Андрей Губин, ну, никак не может быть отцом. Хотя стоило бы поинтересоваться, как часто мать исполнителя посещала концерты кумира 90-ых и пыталась прорваться в гримерку Исполнитель хита «Девушки, как звёзды» уже имел печальный опыт, когда на всю страну некий Максим Кваснюк объявил себя внебрачным сыном певца. Конечно же, ток-шоу не могли упустить такой жирный эксклюзив, проводили публичные ДНК-тесты и вот это всё. В итоге установить отцовство Губина не удалось.

Андрей ни разу не был официально женат, известно только о парочке его романов, которые ничем серьезным не закончились. Кстати, одной из своих первых возлюбленных он посвятил песню «Лиза», потому что девушку звали Елизавета.

В интервью коллегам из «Комсомольской Правды» исполнитель рассказал, что страдает от левосторонней прозопалгии с юных лет. Сейчас симптомы усугубились, Губину не то что петь, ему тяжело даже дышать! Но тем не менее он пока что не списывает себя со счетов, хотя и признается, что уже «полноценно любить» ему тяжеловато.