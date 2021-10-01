Две жены Прохора Шаляпина: что известно о супругах шоумена

Жена российского певца, финалиста «Фабрики звезд» Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис скончалась после борьбы с коронавирусом. Шаляпин был женат трижды, «Рамблер» собрал все, что известно о супругах певца.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Шаляпин рассказывал «Комсомольской правде», что впервые женился в 18 лет на девушке немного старше него. Личность первой жены он не раскрывал.

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Лариса Копенкина

Второй супругой артиста стала предпринимательница Лариса Копенкина. Она была замужем несколько раз, в декабре 2013 года 57-летняя на тот момент Копенкина вышла за 30-летнего Шаляпина.

Копенкина родилась в Москве. О своих детстве и юности она рассказывала немного - известно лишь, что ее отец погиб, Ларису и ее сестру воспитывали мать и отчим. После завершения учебы Копенкина начала работать в риэлтерской компании, где возглавила отдел продаж элитного жилья.

Впервые замуж она вышла в 22 года, родила дочь Анастасию, но отношения с супругом не сложились. Копенкина рассказывала, что решила уйти от мужа, когда попала в больницу и он ее не навестил.

Вторым мужем Копенкиной стал бизнесмен, занимавшийся строительством. В их браке родился сын Юрий.

Старшая дочь предпринимательницы рано вышла замуж, ее история любви закончились трагедией: 19-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа. Копенкина тяжело переживала это, а затем решила кардинально изменить свою жизнь и после 20 лет брака рассталась с мужем. Она рассказывала «СтарХиту», что супруг «уже насытился жизнью, ничего не хотел», а она стремилась узнавать новое и путешествовать.

В январе 2013-го Копенкина познакомилась с Шаляпиным во время отдыха на Ямайке.

«Ларису приметил сразу. Она отдыхала на пляже со своими подругами. Я подумал: какие-то тетки шумные! Сначала даже как-то негативно на них отреагировал», - рассказывал певец.

По его словам, он искал «молоденькую девочку», но никого лучше Копенкиной в итоге не встретил.

«Она лежала на пляже с шоколадным загаром. Кожа у нее настолько была мягкая - сложно даже описать! В общем, меня зацепило», - вспоминал он.

Чуть меньше чем через год после встречи они поженились. Шаляпин рассказывал, что перед свадьбой Копенкина подарила ему квартиру в Москве за 18 млн рублей.

Однако уже к концу 2014-го пара начала говорить о возможном разводе в эфирах телешоу. Причиной называли измены Шаляпина с актрисой Анной Калашниковой. После расставания с певцом у Копенкиной было еще несколько молодых поклонников, но она заявила, что замуж пока не собирается

Смерть дочери долгое время оставалась для Копенкиной загадкой: она не знала, было ли это несчастным случаем, суицидом или убийством. В 2018 году бизнесвумен и ее бывший зять стали участниками программы «На самом деле», герои которой проходят детектор лжи. Зять рассказал, что в день гибели Анастасии они поссорились, смогли уладить конфликт, но затем с ней что-то произошло: он зашел в комнату и увидел, что его жена сидит на подоконнике, «смотря сквозь него», после чего и произошла трагедия - женщина выпала из окна.

На вопрос, прикасался ли он к ней перед момент падением, мужчина ответил «нет», и полиграф показал, что он говорит правду.

Татьяна Дэвис

В августе 2021 года 37-летний Шаляпин женился на 42-летней Татьяне Дэвис, которую СМИ прозвали «канадской миллионершей».

По данным «КП», Дэвис, россиянка, переехавшая в Канаду в 90-х, была владелицей и ведущим юристом компании Davies Divorce Law, специализирующейся на семейном праве и в особенности на разводах.

Дэвис не раз включали в рейтинги лучших юристов Оттавы, филиалы ее компании открылись в нескольких канадских городах.

Друг Шаляпина Георгий Кирьянов рассказывал, что перед свадьбой певец и юристка подписали 150-страничный брачный контракт.

«Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы», - отмечал Кирьянов.

По его словам, это замужество было для Дэвис первым, она планировала получить вместе с Шаляпиным американское гражданство и верила, что он добьется успеха в Голливуде.

Через несколько дней после свадьбы, состоявшейся в Лас-Вегасе, у Дэвис диагностировали коронавирус. В первую неделю она пыталась лечиться самостоятельно, но затем ее госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. 1 октября Шаляпин сообщил о смерти Дэвис.

Кирьянов сообщил «СтарХиту», что из-за действующих в США ограничений Шаляпин и родители Дэвис не смогут попрощаться с ней и «даже близко подойти к закрытому гробу».