23-летний блогер из России потратил на Lamborghini миллионы

Российский блогер Рахим Абрамов купил машину за десятки миллионов рублей и поразил поклонников. Он рассказал об этом в своем Instagram-аккаунте.
В 23 года у парня уже много заслуг, он читает рэп под псевдонимом Rakhim и считается самым высокооплачиваемым тиктокером России.
На опубликованных в Сети кадрах парень позирует рядом с новым Lamborghini Urus синего цвета стоимостью 25 миллионов рублей. Цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» варьируется от 21 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
В своих сторис музыкант поделился с поклонниками своими мыслями о покупке. Рахим сказал, что мечтал о спортивной машине с февраля, но осуществить покупку удалось только в настоящее время.
Подписчики без зависти начали поздравлять кумира с покупкой. Многие мечтают пойти по стопам Рахима, ведь он родился в сибирском поселке, поступил в московский колледж и постепенно начал заниматься блоггерством и музыкой, а теперь зарабатывает миллионы.
«Ты большой молодец!», «Ура! Поздравляю!», «Поздравляю, тигр», «Красавчик! Мои поздравления», «Рад, что ты смог приобрести ее», «Ты лучший, поздравляю! Это только начало!» — писали фанаты.
До этого мы рассказывали, сколько зарабатывают продавцы кукурузы на пляже и какие машины удается купить им.