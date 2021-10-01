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Минаев назвал свою версию убийства журналиста Листьева

Елена Прошина
23 минуты назад

Музыкант Сергей Минаев озвучил свою версию убийства первого генерального директора телекомпании ОРТ Влада Листьева. Как он рассказал в шоу «Легенда» на YouTube-канале RTVI, телеведущий мог просто «заиграться» в опасное время и враждовал с теми, кто не смог его простить.

Минаев назвал свою версию убийства журналиста Листьева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Певец отверг причастность к убийству журналиста члена Совфеда Сергея Лисовского, который тогда руководил компанией «Реклама-холдинг».

«Листьев находился в конфронтации с теми силами, которые это ему простить не могли, и он знал, что ходит по лезвию ножа. Ну вот посчитал, что сможет переиграть. Когда человек выходит на дуэль, он знает, что его могут убить, но он на это идет осознанно», – заявил Минаев.

Напомним, что журналиста Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление до сих пор официально не раскрыто, однако неофициально несколько раз появлялась версия, что заказчиком стал Сергей Лисовский. Причиной конфликта мог стать бойкот коммерческой рекламы на канале ОРТ, гендиректором которого тогда являлся Листьев – решение руководства телеканала могло якобы навредить бизнесу Лисовского.

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились к Следственному комитету и Генеральной прокуратуре с призывом возобновить расследование убийства Листьева.

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