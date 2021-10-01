Минаев назвал свою версию убийства журналиста Листьева

«Листьев находился в конфронтации с теми силами, которые это ему простить не могли, и он знал, что ходит по лезвию ножа. Ну вот посчитал, что сможет переиграть. Когда человек выходит на дуэль, он знает, что его могут убить, но он на это идет осознанно», – заявил Минаев.