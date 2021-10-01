Легкие деньги: Губин рассказал о гонорарах на ТВ

Андрей Губин пожаловался на нехватку денег из-за серьезных проблем со здоровьем. Из-за болезни он не может давать концерты, а все средства уходят на лечение, пишет СтарХит.
По признанию самого артиста, большие финансовые трудности чуть не подтолкнули его к продаже единственного жилья.
«Есть хотелось, — объяснил Губин. — Был период, когда я уже думал продать свою единственную квартиру. Мне не на что было существовать. Тогда отправился на телевидение, там платят небольшие деньги за интервью. То есть небольшие в сравнении с тем, что я раньше зарабатывал. Сотни тысяч рублей. Это такие легкие деньги, но и немного грязные. Я понимаю, что мне придется там быть лицемерным, что изображать, играть. А у меня больше нет сил лицемерить, у меня не то состояние...», — заключил артист.
Ранее Стас Ярушин в своем шоу говорил, что Андрей Губин зарабатывает на авторских отчислениях за свои произведения сотни тысяч рублей ежемесячно. Но исполнитель, как выяснилось, не продает новые композиции, хотя у него имеется хороший материал.
Напомним, что Андрей Губин был настоящим кумиром 90-х. Многие до сих пор восхищаются его самыми известными хитами «Танцы» или «Девушки как звезды» и хотят, чтобы артист вернулся на сцену.