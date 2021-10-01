Легкие деньги: Губин рассказал о гонорарах на ТВ

«Есть хотелось, — объяснил Губин. — Был период, когда я уже думал продать свою единственную квартиру. Мне не на что было существовать. Тогда отправился на телевидение, там платят небольшие деньги за интервью. То есть небольшие в сравнении с тем, что я раньше зарабатывал. Сотни тысяч рублей. Это такие легкие деньги, но и немного грязные. Я понимаю, что мне придется там быть лицемерным, что изображать, играть. А у меня больше нет сил лицемерить, у меня не то состояние...», — заключил артист.