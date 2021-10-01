Дава рассказал правду о расставании с Бузовой

Причиной разрыва отношений рэпера Давы с известной телеведущей Ольгой Бузовой стала ее ультимативность. Об этом музыкант рассказал в беседе с изданием StarHit. Он отметил, что Бузова всегда ревновала его и ставила перед выбором.

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Как пояснил Дава, конфликт в паре начался еще за два месяца до официального разрыва, когда он репетировал номер для шоу «Танцы со звездами».

Чтобы не вызвать у Бузовой ревность он выбрал себе в партнерши замужнюю чемпионку по танцам Дарью Палей. Перед выступлением супруг Палей сделал их общий фотоснимок в костюмах, которые сильно напоминали свадебные наряды, и разместил снимок в соцсети. Но Бузовой это очень не понравилось, и она начала отправлять возлюбленному гневные смс.

«И там пошло: "Свадебных платьев? Она офигела такое писать?". Затем: "Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я". Дальше: "Я найму охранников, тебя не подпустят ко мне". Затем заход: "Ты оставил комментарий под фотографией". Еще одно сообщение: "Ты подписался на свою партнершу"» — рассказал Дава.

По словам рэпера и блогера, сначала он хотел успокоить Бузову, но потом осознал, что пора расставаться, и принял решение закончить отношения. После этого Ольга публично заявила, что это именно она ушла от Давы из-за его измен.