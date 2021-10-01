Бритни Спирс показала подписчикам свои "голые" фото

Признанная частично недееспособной в 2008 году певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала абсолютно голой. Накануне суд в США отстранил ее отца Джейми Спирса от опеки над дочерью.

Исполнительница была признана частично недееспособной в 2008 году. В 2019 году она заявила, что это произошло из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Она легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В августе 2021 года отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства. В сентябре Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. 30 сентября сообщалось, что суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джейми Спирса от опеки над дочерью.