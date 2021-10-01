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Дава раскрыл причину расставания с Бузовой

Вечерняя Москва
19 минут назад

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян расстались еще в начале этого года. Об истиной причине разрыва бывшие возлюбленные не говорили открыто, но периодически намекали на нее.

Дава раскрыл причину расставания с Бузовой
Фото: instagram/dava_minstagram/dava_m

Накануне Дава признался, что Бузова поставила ему ультиматум и потребовала сделать выбор между ней и участием в шоу «Танцы со звездами». В этом шоу Дава выступал совместно с Дарьев Палей.

Бузовой не понравилась совместная фотография чемпионки по танцам с Давидом, даже несмотря на то, что Дарья состоит в законном браке. После этого Бузова «завалила» Даву гневными сообщениями, пишет Пятый канал со ссылкой на YouTube-канал «Небабские истории».

Давид Манукян также заявлял, что никогда не поднимал руку на Бузову. Он также отмечает, что ведущая несчастлива в отношениях с ним и предлагал расстаться, так как не мог видеть, как страдает любимый человек.

В понедельник, 27 сентября, педагог по вокалу Андрей Юрец заявил, что Ольга Бузова исполняла песню Аллы Пугачевой в шоу «Дуэты», используя фонограмму.При этом зрители на экране могли видеть пометку «Живой звук».

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Алла Пугачева,Ольга Бузова,
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