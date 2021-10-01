Дава раскрыл причину расставания с Бузовой

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян расстались еще в начале этого года. Об истиной причине разрыва бывшие возлюбленные не говорили открыто, но периодически намекали на нее.

Фото: instagram/dava_m instagram/dava_m

Накануне Дава признался, что Бузова поставила ему ультиматум и потребовала сделать выбор между ней и участием в шоу «Танцы со звездами». В этом шоу Дава выступал совместно с Дарьев Палей.

Бузовой не понравилась совместная фотография чемпионки по танцам с Давидом, даже несмотря на то, что Дарья состоит в законном браке. После этого Бузова «завалила» Даву гневными сообщениями, пишет Пятый канал со ссылкой на YouTube-канал «Небабские истории».

Давид Манукян также заявлял, что никогда не поднимал руку на Бузову. Он также отмечает, что ведущая несчастлива в отношениях с ним и предлагал расстаться, так как не мог видеть, как страдает любимый человек.