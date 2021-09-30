Штурм посоветовала Шаляпину сходить в церковь после смерти жены

Певица Наталья Штурм считает мистической смерть жены артиста Прохора Шаляпина от коронавируса и уверена, что ему нужно сходить в церковь.
«Страшно как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить», - написала Штурм на странице Шаляпина в «Инстаграм», где он сообщил о смерти жены.
Она уверена, что судьба жестоко играет с Шаляпиным.
«Сходи в церковь серьезно говорю! Ты был на волоске от смерти. У тебя сильный ангел-хранитель - поблагодари его.», - добавила певица.
Коллеги и друзья певца, а также другие пользователи выразили Шаляпину соболезнования в связи со смертью супруги, канадской предпринимательницы Татьяны Клаудии Дэвис . Они сожалели, что еще молодую Татьяну Дэвис не смогли спасти от коронавируса.
Шаляпин женился на 42-летней Татьяне Дэвис 26 июля. Вскоре после свадьбы стало известно, что Татьяна заболела коронавирусом. Шаляпин избежал заражения, так как, по его словам, вовремя сделал прививку. Она несколько дней лечилась дома, после чего оказалась в больнице на аппарате ИВЛ. Также в больницу с COVID-19 попали ее родители.