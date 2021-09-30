Штурм посоветовала Шаляпину сходить в церковь после смерти жены

Певица Наталья Штурм считает мистической смерть жены артиста Прохора Шаляпина от коронавируса и уверена, что ему нужно сходить в церковь.

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«Страшно как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить», - написала Штурм на странице Шаляпина в «Инстаграм», где он сообщил о смерти жены.

Она уверена, что судьба жестоко играет с Шаляпиным.

«Сходи в церковь серьезно говорю! Ты был на волоске от смерти. У тебя сильный ангел-хранитель - поблагодари его.», - добавила певица.

Коллеги и друзья певца, а также другие пользователи выразили Шаляпину соболезнования в связи со смертью супруги, канадской предпринимательницы Татьяны Клаудии Дэвис . Они сожалели, что еще молодую Татьяну Дэвис не смогли спасти от коронавируса.