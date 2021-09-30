Жена Прохора Шаляпина умерла от COVID

Жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла от коронавируса. Об этом сам певец сообщил в Instagram.
«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», - написал Шаляпин.
Татьяне Дэвис было 42 года. Женой Прохора Шаляпина она стала 26 июля, свадьба прошла в Лас-Вегасе. Вскоре после свадьбы предпринимательница заболела коронавирусом. Она несколько дней лечилась дома, после чего оказалась в больнице на аппарате ИВЛ.