DJ Smash вспомнил о планах податься в криминал

«Я понял, что мне надо выбираться из Перми. И самым быстрым и доступным способом мне виделась музыку, в ней были мои родители, да и я с детства занимался ей. Конечно, были и другие варианты — работа с нефтепродуктами или криминальный бизнес. В Перми он с распростертыми объятиями ждал меня».