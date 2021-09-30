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DJ Smash вспомнил о планах податься в криминал

Елена Прошина
1 час назад

В девятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009» российский диджей Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, рассказал, что в юношестве планировал уйти в криминальный бизнес. Или в музыку, или в нефтепроизводство.

DJ Smash вспомнил о планах податься в криминал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дословно цитата диджея звучит следующим образом:

«Я понял, что мне надо выбираться из Перми. И самым быстрым и доступным способом мне виделась музыку, в ней были мои родители, да и я с детства занимался ей. Конечно, были и другие варианты — работа с нефтепродуктами или криминальный бизнес. В Перми он с распростертыми объятиями ждал меня».

Решила дальнейшую судьбу Андрея Ширмана его бабушка еврейка.

«Она сказала: "Нет, Андрей, в музыку". И я начал свой путь», — приводятся в материале слова DJ Smash.

Известность к 39-летнему Андрею Ширману пришла в 2007 году после релиза песни Moscow Never Sleeps. На сегодняшний день в дискографии диджея шесть альбомов. DJ Smash неоднократно становился лауреатом многих музыкальных премий. В его копилке есть награды MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон» и «Муз ТВ».

В начале 2021 года DJ Smash совместно с рэпером Моргенштерном и Людмилой Соколовой записали сингл «Новая волна». После выхода клипа прокуратура направила его на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на оскорбление чувств верующих. Предположительно результаты станут известны в октябре.

Шоу-бизнес,Андрей Ширман,Людмила Соколова,Генпрокуратура РФ,Lenta.ru,
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