Анатолий Цой и Стас Костюшкин разыграли ссору из-за расистской шутки

Музыкант Анатолий Цой пригрозил судом певцу Стасу Костюшкину за шутку на передаче «Шоумаскгоон». Видеозапись с «угрозами» экс-участник группы «Чай вдвоем» опубликовал в своем Instagram.

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«Стас, слушай внимательно. Я говорю вежливо и подбираю слова. На «Шоумаскгоон» ты оскорбил меня и мои чувства. Жди, жди. В суд тебя позовут скоро», – в экспрессивной манере говорил Цой.

При этом угрозы оказались пародией на недавнее видео с лидером группы «Ногу Свело» Максимом Покровским, который в схожей манере поконфликтовал с певцом Димой Биланом.

После видеозаписи с Цоем Костюшкин также показал свой видео-ответ. «Я хоть глаза твои увидел!», – прокричал певец в ответ «разгневанному» музыканту.

Причиной «конфликта» стала шутка Костюшкина в ходе передачи «Шоумастгоон» на телеканале «НТВ». Певец, который выступает в роли ведущего программы, обратился к Цою и призвал его «проснуться».

«Просыпайся, Толя. По твоим глазам не видно, спишь ты или нет», – сказал Костюшкин.