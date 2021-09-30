Андрей Губин рассказал о желании умереть

Певец Андрей Губин признался в желании умереть. Как рассказал 47-летний исполнитель в интервью для радио «Комсомольская правда», каждое утро он просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо».

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Долгое время артист страдает от левосторонней прозопалгии – данная патология вызывает болевые ощущения по всему телу, которые сопровождаются спазмами. Артист признался, что потратил почти все свои сбережения на врачей, однако те так и не смогли предложить ему эффективное лечение.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», – заявил Губин.

По словам звезды, первые боли он ощутил еще в 16 лет, а уже к 28 годам они стали невыносимыми. С тех пор его состояние постоянно ухудшается. Губин отметил, что в последнее время начал шепелявить из-за шатающихся зубов.

Артист признался, что причина его болезни не в стрессе, а его в спортивном прошлом. Раньше музыкант занимался футболом и даже некоторое время играл за юношескую сборную Москвы. После перелома ноги он ушел из спорта, но за это время накопил множество травм

«Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит», – высказался артист.

Ранее Губин рассказывал, что вернулся в Россию после прохождения длительного курса лечения в Египте, который ему не помог. Сейчас исполнитель ведет замкнутый образ жизни, редко выходит из дома и почти не пользуется интернетом.