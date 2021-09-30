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Андрей Губин рассказал о желании умереть

Елена Прошина
1 час назад

Певец Андрей Губин признался в желании умереть. Как рассказал 47-летний исполнитель в интервью для радио «Комсомольская правда», каждое утро он просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо».

Андрей Губин рассказал о желании умереть
Фото: InstagramInstagram

Долгое время артист страдает от левосторонней прозопалгии – данная патология вызывает болевые ощущения по всему телу, которые сопровождаются спазмами. Артист признался, что потратил почти все свои сбережения на врачей, однако те так и не смогли предложить ему эффективное лечение.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», – заявил Губин.

По словам звезды, первые боли он ощутил еще в 16 лет, а уже к 28 годам они стали невыносимыми. С тех пор его состояние постоянно ухудшается. Губин отметил, что в последнее время начал шепелявить из-за шатающихся зубов.

Артист признался, что причина его болезни не в стрессе, а его в спортивном прошлом. Раньше музыкант занимался футболом и даже некоторое время играл за юношескую сборную Москвы. После перелома ноги он ушел из спорта, но за это время накопил множество травм

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«Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит», – высказался артист.

Ранее Губин рассказывал, что вернулся в Россию после прохождения длительного курса лечения в Египте, который ему не помог. Сейчас исполнитель ведет замкнутый образ жизни, редко выходит из дома и почти не пользуется интернетом.

Напомним, что Андрей Губин – 47-летний российский музыкант, который был популярен в 90-е годы. Публике певец известен по композициям «Милая моя далеко», «Зима-холода», «Я знаю, ты знаешь» и другим.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,Комсомольская правда,
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