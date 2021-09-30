Ольга Кабо рассказала, как упала с мотоцикла: "Какие ножки испортили"

Актриса Ольга Кабо и каскадер Александр Иншаков стали гостями программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова, где рассказали, как упали с мотоцикла прямо во время съемок.
Иншаков рассказал, что в тот день снимали эпизод с эффектной погоней. Ольга Кабо подтвердила, что сцена была очень эмоциональная.
Я даже не помню, чем я держалась. Видимо, когда я попадаю в кадр, у меня отключаются какие-то тормоза В некоторые моменты, я перестаю разумно существовать. Подумала: “Cейчас я еще ножки так задеру, и вообще все будет прекрасно”. И вот именно в этой сцене мы с Сашей упали. Это было прямо в кадре. Прочистили асфальт своими телами. Я очень хорошо помню, что у нас было оцепление из замечательных гаишников, которые, увидев, что меня несут на руках в машину скорой помощи, говорят: "Ой, какие ножки испортили",
- вспомнила тот неудачный случай она.
Кабо отметила, что тогда они действительно сильно поранились, но госпитализировать ни того, ни другого не стали.
Причем травмы Иншакова были еще весомее, так как тот был в джинсах, и из-за силы трения он получил серьезный ожог, стесалась вся кожа.
"Да, поранились сильно. У меня вся левая сторона была содрана. А у Саши было хуже".
Впрочем, из-за неудачного падения съемки приостанавливать не стали.
"Саше распороли брючину, меня переодели в другую одежду, и мы продолжали сниматься. Практически у нас не было паузы из-за травмы".