Ольга Кабо рассказала, как упала с мотоцикла: "Какие ножки испортили"

Я даже не помню, чем я держалась. Видимо, когда я попадаю в кадр, у меня отключаются какие-то тормоза В некоторые моменты, я перестаю разумно существовать. Подумала: “Cейчас я еще ножки так задеру, и вообще все будет прекрасно”. И вот именно в этой сцене мы с Сашей упали. Это было прямо в кадре. Прочистили асфальт своими телами. Я очень хорошо помню, что у нас было оцепление из замечательных гаишников, которые, увидев, что меня несут на руках в машину скорой помощи, говорят: "Ой, какие ножки испортили",