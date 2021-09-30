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Заболевшая COVID-19 Гузеева сняла видео из больницы

Александр Кузьмин
1 час назад

Заболевшая коронавирусом Лариса Гузеева поделилась с поклонниками кадрами из больницы. Актриса сняла на видео, как медицинский работник делает ей капельницу. Телеведущая популярного шоу «Давай поженимся» также дала своим подписчикам совет, как не заразиться опасной инфекцией.

«Берегите себя, не целуйтесь, не обнимайтесь со всеми по сто раз на дню. Потому что эта гадость, она именно так и передается», – говорит за кадром Гузеева.

Лариса Гузеева с подозрением на COVID-19 была госпитализирована в ГКБ 40 в Коммунарке 26 сентября. Позднее врачи подтвердили диагноз.

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