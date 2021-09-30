Мать Моргенштерна: "Заработал на свободу маме"

Мать рэпера Моргенштерна Марина опубликовала пост в своем Instagram, где поблагодарила сына за то, что "изгнал из нее бесов" и "заработал на свободу". Свое обращение она записала в виде песни, которую сочинила еще семь лет назад и подарила на 16-летние артиста.
"И я сказала тебе в тот день: «Я счастлива, во мне-тихая гордость, что у меня есть такой-ты!». Ты знаешь( мы оба знаем), что я всегда с тобой в любых обстоятельствах, но не мешая тебе.
Спасибо тебе сын, самый любимый и понимающий меня Человек,мое Солнце, что ты изгнал из меня беса(ковыряющего меня много лет),которого зовут «страх перед мнением других».Всегда помню твои мудрые установки (когда рассказывала тебе о своих обидчиках): «Мам, их слова-всего лишь звук, а он принес тебе боль. Ты ведь знаешь, какая ты!».
И СПАСИБО тебе, сын, за «заработал на свободу маме»!",
— написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — Прим. ред.).
Напомним, Моргенштерн находится в рейтинге "50 самых успешных звезд России" от Forbes на второй позиции (на первом - мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с состоянием за 2020 год в $12 млн).
Алишер же заработал за 2020 год $ 7.4 млн.
Недавно его новоиспеченная супруга Дилара заявила в сториз, что она миллионерша, на что ей посыпались ответы, где подписчики указывают ей на ее место:
"Не ты, а твой муж!".
На что сама Дилара ответила, что ее муж долларовый миллионер, а она пока лишь его догоняет.