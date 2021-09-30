Мать Моргенштерна: "Заработал на свободу маме"

"И я сказала тебе в тот день: «Я счастлива, во мне-тихая гордость, что у меня есть такой-ты!». Ты знаешь( мы оба знаем), что я всегда с тобой в любых обстоятельствах, но не мешая тебе.

Спасибо тебе сын, самый любимый и понимающий меня Человек,мое Солнце, что ты изгнал из меня беса(ковыряющего меня много лет),которого зовут «страх перед мнением других».Всегда помню твои мудрые установки (когда рассказывала тебе о своих обидчиках): «Мам, их слова-всего лишь звук, а он принес тебе боль. Ты ведь знаешь, какая ты!».

И СПАСИБО тебе, сын, за «заработал на свободу маме»!",