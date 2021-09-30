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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пропала в Москве

Елена Прошина
49 минут назад

Рэпер Давид Нуриев, также известный под псевдонимом «Птаха», обратился в московскую полицию с заявлением о пропаже своей подруги Екатерины Бобковой – девушка выступала главным свидетелем по делу о драке футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает Telegram-канал Baza, вечером 29 сентября исполнитель вызвал ей такси и отправил домой, после чего она перестала отвечать на звонки.

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пропала в Москве
Фото: InstagramInstagram

Нуриев связался с таксистом, который пояснил, что довез Бобкову до дома, однако та передумала и попросила отвезти ее до гостиницы «Украина», которая имеет славу центра эскорт-услуг столицы.

После этого девушка перестала брать трубку, а к утру рэпер решил обратиться с заявлением в полицию.

Екатерина Бобкова регулярно становится участницей скандалов. В апреле 2019 года девушка стала главным свидетелем по делу о драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В августе того же года года Бобкова получила серьезные травмы при падении с балкона четвертого этажа в Чехии, где отдыхала со своими друзьями.

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Позднее, в марте 2020 года, Екатерина вновь стала свидетельницей драки. Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов, выпивая вместе с Бобковой, потерял сознание, а когда ему на помощь приехала «скорая помощь» – набросился на врачей.

В 2021-м Бобкова попала в больницу после падения с электросамоката с травмой головы.

Шоу-бизнес,Давид Нуриев,Кирилл Емельянов,Павел Мамаев,Александр Кокорин,Международный аэропорт Внуково,
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