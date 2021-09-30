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Лариса Гузеева показала видео из больницы в Коммунарке

Суть событийиещё 1
17 минут назад

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева открыто обратилась к неравнодушным людям. Она записала видео из больничной палаты, куда попала с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Кадры из больницы в Коммунарке 62-летняя телезвезда разместила в «Сторис» своего «Инстаграма».

На представленном видео видно, как пациентке ставят капельницу. Она призвала подписчиков быть осторожными.

«Берегите себя, не целуйтесь по сто раз со всеми, - сказала Гузеева слабым голосом. - Носите маски, не обнимайтесь».

Также ведущая «Давай поженимся» поблагодарила поклонников за слова поддержки и обещала выздороветь. Накануне Гузеева призвала оставить ее в покое с расспросами, так как ей и так страшно.

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По основной версии, ведущая подхватила вирус во время гастролей. Источники утверждают, что знаменитая актриса находится в тяжелом состоянии и нуждается в донорской плазме.

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