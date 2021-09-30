Телеведущая и актриса Лариса Гузеева открыто обратилась к неравнодушным людям. Она записала видео из больничной палаты, куда попала с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Кадры из больницы в Коммунарке 62-летняя телезвезда разместила в «Сторис» своего «Инстаграма».

На представленном видео видно, как пациентке ставят капельницу. Она призвала подписчиков быть осторожными.

«Берегите себя, не целуйтесь по сто раз со всеми, - сказала Гузеева слабым голосом. - Носите маски, не обнимайтесь».

Также ведущая «Давай поженимся» поблагодарила поклонников за слова поддержки и обещала выздороветь. Накануне Гузеева призвала оставить ее в покое с расспросами, так как ей и так страшно.