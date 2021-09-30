Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Теперь ее временным опекуном назначен Джон Забел, его кандидатуру выдвинули сама певица и ее адвокат. Бритни Спирс на заседании суда отсутствовала. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеканал CNN.
По информации издания, до конца года должен пройти еще один суд. Он окончательно решит вопрос об опекунстве над певицей.
Бритни Спирс попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году. Тогда у нее случился нервный срыв из-за отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.
Певица продолжила выпускать альбомы и участвовать в шоу под надзором отца. Она была одним из членов жюри в шоу «X-Factor», запустила собственную линейку парфюмерии и одежды. Ее отец заявлял, что Спирс удалось накопить капитал и выбраться из долговой ямы только благодаря его опеке. Однако сама певица неоднократно жаловалась, что отец использует ее положение для собственной выгоды и полностью контролирует все заработанные ею миллионы.
В августе 2021 года Джейми Спирс заявил о готовности отказаться от опеки над дочерью. Он принял это решение на фоне судебных тяжб и негативной реакции общественности.