Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Теперь ее временным опекуном назначен Джон Забел, его кандидатуру выдвинули сама певица и ее адвокат. Бритни Спирс на заседании суда отсутствовала. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на телеканал CNN.

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По информации издания, до конца года должен пройти еще один суд. Он окончательно решит вопрос об опекунстве над певицей.

Бритни Спирс попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году. Тогда у нее случился нервный срыв из-за отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.

Певица продолжила выпускать альбомы и участвовать в шоу под надзором отца. Она была одним из членов жюри в шоу «X-Factor», запустила собственную линейку парфюмерии и одежды. Ее отец заявлял, что Спирс удалось накопить капитал и выбраться из долговой ямы только благодаря его опеке. Однако сама певица неоднократно жаловалась, что отец использует ее положение для собственной выгоды и полностью контролирует все заработанные ею миллионы.