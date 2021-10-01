Спирс отреагировала на решение о прекращении отцовского опекунства

Певица Бритни Спирс собиралась на отдых со своим женихом Сэмом Асгари, когда суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на источник.

Фото: AP/Global Look Press AP/Global Look Press

По его словам, Бритни практически не присутствовала на слушаниях, перед финальным заседанием у нее было несколько подробных разговоров с своим адвокатом, и она "верила, что он выполнит свою работу".

Решение об отмене опекунства привело к тому, что певица "расплакалась".

"Долгое время она думала, что никогда не доживет до этого дня - дня, когда закончится властный контроль ее отца над всеми аспектами ее жизни, но это, наконец, произошло", - сказал источник, добавив, что Бритни была "в шоке" и "буквально прыгает от радости".

Позже Бритни в Instagram поделилась видео, где она и Асгари летят на частном самолете.

"Прямо сейчас на седьмом небе", - написала певица.

Между тем, 69-летний Джейми считает решение судьи "потерей" для своей дочери. Накануне суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну. Под надзором отца Бритни продолжала работать, выпуская альбомы и участвуя в шоу.

Отец утверждал, что только благодаря его опеке артистке удалось выбраться из долгов и накопить капитал. Певица, в свою очередь, жаловалась на то, что отец пользуется ее положением и всецело контролирует зарабатываемые ею миллионы долларов.