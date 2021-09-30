Солист Blink-182 объявил о победе над раком

"Только что был на осмотре у своего онколога, и у меня нет рака!", - написал 49-летний певец Blink-182 в социальных сетях. "Благодарю Тебя, Бог, и Вселенная, и друзья, и семья, и все, кто дал мне поддержку, доброту и любовь", - отметил после этого музыкант.