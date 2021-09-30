Солист Blink-182 объявил о победе над раком

Солист Blink-182 Марк Хоппус рассказал поклонникам, что врачи объявили, что он выздоровел от рака. Мужчина несколько месяцев боролся за свое здоровье. Об этом пишет Daily Mail.
"Только что был на осмотре у своего онколога, и у меня нет рака!", - написал 49-летний певец Blink-182 в социальных сетях. "Благодарю Тебя, Бог, и Вселенная, и друзья, и семья, и все, кто дал мне поддержку, доброту и любовь", - отметил после этого музыкант.
Хоппус указал, что ему по-прежнему придется проверяться каждые шесть месяцев. Диагноз был поставлен в апреле этого года.
23 июня он написал в Twitter: "Это отстой, и мне страшно, и в то же время мне повезло с невероятными докторами, семьей и друзьями. Они помогут мне пройти через это".
У Хоппуса есть 19-летний сын Джек Хоппус и 49-летняя супруга Скай Эверли. Ранее сообщалось, что американский актер Джефф Бриджес, сыгравший в культовом фильме братьев Коэнов "Большой Лебовски" главную роль, победил лимфому и COVID-19.
В своем "письме" 71-летний актер рассказал фанатам, что в начале этого года он провел пять недель в больнице с коронавирусом. Он предположил, что мог заболеть после очередного курса химиотерапии.