Поклонники Волочковой рассекретили ее нового избранника

Анастасия Волочкова сфотографировалась в объятиях неизвестного мужчины. Поклонники балерины предположили, что новый избранник балерины – баянист из ресторана.

Фото: Рамблер Рамблер

28 сентября Волочкова побывала в одном из петербургских ресторанов, где встретилась с коллективом грузинской музыкальной группы «Браво метехи». Анастасия опубликовала в сторис Instagram несколько видео посиделок в компании грузинских музыкантов.

На следующий день Волочкова поделилась снимком, где она сидит на коленях у мужчины, лицо которого, по традиции, спрятано.

«Свято место пусто не бывает», - подписала снимок балерина, намекнув, что мужчина в кадре может быть ее новым возлюбленным.

Поклонники принялись гадать, кого же прячет Волочкова, и нашли ответ в ее сторис за предыдущий день. Подписчики заметили, что мужчина, обнимающий Анастасию, одет так же, как баянист, засветившийся на одном из видео днем ранее. При этом фото в объятиях баяниста сделано в другом интерьере.