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Поклонники Волочковой рассекретили ее нового избранника

Вероника Полынина
12 минут назад

Анастасия Волочкова сфотографировалась в объятиях неизвестного мужчины. Поклонники балерины предположили, что новый избранник балерины – баянист из ресторана.

Поклонники Волочковой рассекретили ее нового избранника
Фото: РамблерРамблер

28 сентября Волочкова побывала в одном из петербургских ресторанов, где встретилась с коллективом грузинской музыкальной группы «Браво метехи». Анастасия опубликовала в сторис Instagram несколько видео посиделок в компании грузинских музыкантов.

На следующий день Волочкова поделилась снимком, где она сидит на коленях у мужчины, лицо которого, по традиции, спрятано.

«Свято место пусто не бывает», - подписала снимок балерина, намекнув, что мужчина в кадре может быть ее новым возлюбленным.

Поклонники принялись гадать, кого же прячет Волочкова, и нашли ответ в ее сторис за предыдущий день. Подписчики заметили, что мужчина, обнимающий Анастасию, одет так же, как баянист, засветившийся на одном из видео днем ранее. При этом фото в объятиях баяниста сделано в другом интерьере.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о романе с голливудским актером Джимом Керри. Волочкова сообщила, что Керри прилетел в Москву на частном самолете, чтобы увидеть ее в балете «Жизель» на сцене Большого театра. В то время у Анастасии были отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым. После расставания с ним Волочкова с Большим театром оказалась в США на гастролях. Она позвонила Керри, и между ними вспыхнул непродолжительный роман.

Шоу-бизнес,Сулейман Керимов,Джим Керри,Анастасия Волочкова,
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