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Участник «Евровидения» от Армении скончался от коронавируса

Вероника Полынина
1 час назад

Популярный армянский певец Айко (настоящее имя - Айк Акопян), представлявший Армению на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, умер от коронавируса в возрасте 44 лет.

Участник «Евровидения» от Армении скончался от коронавируса
Фото: YoutubeYoutube

Как сообщает «Sputnik Армения», Айко находился в тяжелом состоянии более двух недель и не смог справиться с последствиями заболевания.

Айк Акопян родился в 1977 году, с детства занимался музыкой и играл на множестве музыкальных инструментов. Окончил Ереванскую консерваторию. В 2006 году получил звание Заслуженного артиста Армении. Трижды удостаивался звания лучшего певца республики (1998, 1999, 2003).

В 2007 году Айко представлял Армению на «Евровидении» с песней Anytime You Need, написанной им на слова Карена Кавалеряна. Айко занял в финале 8-е место, набрав 138 баллов.

В 2013-2014 годах Айко был наставником в музыкальном шоу «Голос Армении».

Айк Акопян – автор музыки к армянским фильмам «Не бойся», «Убитый голубь», «Дневник крестокрада», «Ничего не останется», «Юбилейный клиент», «Рассвет на Ванском море», «Гарегин Нжде».

Шоу-бизнес,Евровидение,Гарегин Нжде,Карен Кавалерян,ИА Sputnik,
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