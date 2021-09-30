Участник «Евровидения» от Армении скончался от коронавируса

Популярный армянский певец Айко (настоящее имя - Айк Акопян), представлявший Армению на конкурсе «Евровидение» в 2007 году, умер от коронавируса в возрасте 44 лет.

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Как сообщает «Sputnik Армения», Айко находился в тяжелом состоянии более двух недель и не смог справиться с последствиями заболевания.

Айк Акопян родился в 1977 году, с детства занимался музыкой и играл на множестве музыкальных инструментов. Окончил Ереванскую консерваторию. В 2006 году получил звание Заслуженного артиста Армении. Трижды удостаивался звания лучшего певца республики (1998, 1999, 2003).

В 2007 году Айко представлял Армению на «Евровидении» с песней Anytime You Need, написанной им на слова Карена Кавалеряна. Айко занял в финале 8-е место, набрав 138 баллов.

В 2013-2014 годах Айко был наставником в музыкальном шоу «Голос Армении».