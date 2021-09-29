Рома Зверь отсудил у английской школы 150 тыс. рублей

Лидер «Зверей» Роман Билык отсудил у элитной московской школы английского языка 150 тысяч рублей

Фото: Официальный сайт группы "Звери" Официальный сайт группы "Звери"

Лидер группы «Звери» Роман Билык смог отсудить у московской престижной школы английского языка 150 тысяч рублей. Как сообщает «Пятый канал», певец решил через суд потребовать с заведения с лингвистическим уклоном средства, которые заплатил за обучение своих дочерей.

По информации издания, певец подписал со школой договор и какое-то время девочки исправно ходили на занятия, однако по неизвестной причине учебный процесс прервался. В оговоренный срок дети не получили обещанного образования и родитель решил добиться с образовательного учреждения возврата средств.

Однако школа отказалась отдавать 13,5 тысяч евро (почти миллион рублей), которые якобы остались неистраченными и в 2020 году Билык обратился в суд. Кроме того, певец потребовал выплатить ему штраф в 131 евро, за нарушение прав потребителей, а также взыскать уплаченную госпошлину.