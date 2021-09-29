"Сердце разрывается": дочь Самойловой и Джигана оказалась в инвалидном кресле

У нас машины даже не было тогда. И вот, я помню, как по нескольку раз в день с коляской тащилась в магазин за продуктами, готовила, убирала и просто умирала от своей беспомощности и никчемности. Денис нас обеспечивал, но мне было ужасно неудобно просить у него деньги на колготки и на все остальные женские вещи. Я сейчас пишу, и у меня мурашки», — рассказывала Оксана.