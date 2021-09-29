"Сердце разрывается": дочь Самойловой и Джигана оказалась в инвалидном кресле

У рэпера Джигана и блогера-предпринимательницы Оксаны Самойловой четверо детей, но до сих пор ни один ребенок в семье не получал серьезных травм.
Сейчас Самойлова рассказала в Instagram, что у ее средней дочери Леи перелом пятки. Семилетняя девочка получила травму, пока семья была в гостях. Взрослые общались, а дети прыгали по кроватям.
«И вот так вот приземлилась. В первый раз с нами такое. В понедельник мы полночи провели в больнице, в полном шоке, там выясняли, есть ли смещение, нужна ли операция и так далее. В общем, такие дела! Но Леюшка молодец, старается не унывать, а у меня просто сердце разрывается», — рассказывает она.
Сейчас ребенок уже дома, но на восстановление понадобится еще несколько недель.
«Бедняжечка моя! Леюшка! У нее гипс и запрет на хождение на полтора месяца», — призналась Самойлова.
Самойлова показала подписчикам кадр, на котором Лея сидит в инвалидном кресле.
«Пожелайте ей скорейшего выздоровления! И буду рада полезным советам в таких ситуациях, потому что я не понимаю даже как на этот гипс одежду надевать, если на улицу выходить», — пишет Самойлова.
Ранее звезда рассказала о тяжелых временах в семейной жизни. По ее словам, в начале их отношений с Джиганом в паре были финансовые трудности и только потом рэпер стал делать первые шаги в карьере.
«Потом я родила Ари и сидела дома в декрете, а у Дениса начались бесконечные съемки и гастроли. Это был бесконечный День сурка, няни не было, родители еще не жили в Москве, и я была одна с ней...
У нас машины даже не было тогда. И вот, я помню, как по нескольку раз в день с коляской тащилась в магазин за продуктами, готовила, убирала и просто умирала от своей беспомощности и никчемности. Денис нас обеспечивал, но мне было ужасно неудобно просить у него деньги на колготки и на все остальные женские вещи. Я сейчас пишу, и у меня мурашки», — рассказывала Оксана.