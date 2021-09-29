«Не мой человек»: Бородина рассказала, почему не дружит с Бузовой

Телеведущая Ксения Бородина 29 сентября решила ответить на вопросы своих подписчиков в Instagram. Большая часть вопросов касалась ее личной жизни, дружеских и романтических отношений. Звезду регулярно спрашивают о подругах, с которыми она общается на протяжении многих лет и об отношениях с экс-коллегами по шоу "Дом-2".
На этот раз Бородину спросили о ее дружбе с Ольгой Бузовой. Ксения решила раскрыть свою позицию. Оказывается, они никогда не были подругами.
«Все всегда хотели этой дружбы между нами. Но я никогда не говорила, что мы с ней подруги, и она это всегда отрицала и говорила, что мы только коллеги. Так это так и есть, и так всегда было!» — ответила Бородина.
Телеведущая добавила, что сравнивать их будут всегда, но на самом деле ничего общего между ними нет:
«Это не значит, что кто-то плохой. Она не мой человек и никогда им не была. Не близки принципы, отношение к людям и так далее», — объяснила она.
Ксения Бородина появится в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Партнером звезды будет фигурист Дмитрий Соловьев, который в прошлом году катался с Ольгой Бузовой. Подписчики уже готовятся к сравнениям и новым скандалам по этому поводу.
Ранее Бородина уже отвечала на вопросы о своих взаимоотношениях с Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой. Тогда Бородина заявляла, что Собчак ей ближе:
«Вы знаете, за все эти годы, что мы провели вместе, невозможно было не сблизиться. Да было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек, хоть я злилась на нее долго. Никогда не понимала, что плохого я сделала, но я не хочу быть этой жертвой. Я искренне ее любила. Мы много проболтали в самолете, но я понимаю, что мы слишком разные, нет плохой и хорошей. Мы все равно родные, пусть даже она так не чувствует.
Эти ее подколы, это защитная реакция. Я с годами научилась не реагировать, но это не значит, что она меня обидела, а я молчала, нет, конечно. Но она мне реально ближе, чем Бузова и всегда так было», — рассказывала она.