«Не мой человек»: Бородина рассказала, почему не дружит с Бузовой

«Вы знаете, за все эти годы, что мы провели вместе, невозможно было не сблизиться. Да было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек, хоть я злилась на нее долго. Никогда не понимала, что плохого я сделала, но я не хочу быть этой жертвой. Я искренне ее любила. Мы много проболтали в самолете, но я понимаю, что мы слишком разные, нет плохой и хорошей. Мы все равно родные, пусть даже она так не чувствует.