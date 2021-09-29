Известная телеведущая Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего Covid-19 донора. В настоящее она время проходит лечение от коронавируса в столичной Коммунарке. Врачи считают, что плазма с антителами поможет артистке быстрее пойти на поправку. Но, по данным KP.RU, Гузеева не согласилась на данную процедуру.