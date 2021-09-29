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Гузеева отказалась от переливания плазмы

Анна Безрукова
31 минуту назад

Известная телеведущая Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего Covid-19 донора. В настоящее она время проходит лечение от коронавируса в столичной Коммунарке. Врачи считают, что плазма с антителами поможет артистке быстрее пойти на поправку. Но, по данным KP.RU, Гузеева не согласилась на данную процедуру.

Гузеева отказалась от переливания плазмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на рекомендации медиков, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму от перенесшего коронавирус донора. В настоящее время состояние Ларисы Адреевны тяжелое, у нее подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция, вызванная Covid-19"», — уточнил KP.RU источник в здравоохранении Москвы.

Новость дополняется

У Ларисы Гузеевой подтвердили COVID-19

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Комсомольская правда,
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