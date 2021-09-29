Известная телеведущая Лариса Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего Covid-19 донора. В настоящее она время проходит лечение от коронавируса в столичной Коммунарке. Врачи считают, что плазма с антителами поможет артистке быстрее пойти на поправку. Но, по данным KP.RU, Гузеева не согласилась на данную процедуру.
«Несмотря на рекомендации медиков, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму от перенесшего коронавирус донора. В настоящее время состояние Ларисы Адреевны тяжелое, у нее подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция, вызванная Covid-19"», — уточнил KP.RU источник в здравоохранении Москвы.
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