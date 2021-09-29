"Не все об этом говорят": Гулькина пошла против Пугачевой

"А что я видела хорошего с той стороны? Никто никогда не помог, не протянул руку помощи, не предложил поучаствовать ни в одном концерте. Я все время стараюсь своими силами двигаться. Как могу, так и держусь на плаву. Ну что ж, закроют — значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я ничего не теряю абсолютно. Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные"