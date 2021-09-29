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"Не все об этом говорят": Гулькина пошла против Пугачевой

Лера Букина
56 минут назад

Бывшая участница группы "Мираж" Наталия Гулькина заявила, что готова собрать доказательства о том, что Пугачева закрывала дорогу на сцену многим артистам. Об этом она заявила в программе НТВ "Ты не поверишь".

"Не все об этом говорят": Гулькина пошла против Пугачевой
Фото: @gulkina_natalia@gulkina_natalia

Гулькина заявила, что знает о том, что для успеха на сцене нужна поддержка влиятельных покровителей. Таких, как Алла Пугачева. Бывшая участница "Миража" заявила, что ее поддержали многие люди.

Она добавила, что большинство боятся говорить о влиянии примадонны из-за страха критики:

"Один известный человек позвонил мне и сказал, что о таких вещах знают все, но не все об этом говорят, потому что боятся, что их будут гнобить и закрывать. Но я же не говорю, что именно мне перекрывали кислород, я только делюсь тем, что слышу. Многие поблагодарили меня за правду"

Сама Пугачева уже прокомментировала ситуацию программе и заявила, что ничего не знает о ситуациях, когда она перекрывала дорогу артистам.

"Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я была известная и любимая всеми певица! Нет, это смешно!"

Кроме того, она написала пост в Instagram, где заявила, что не верит "злым словам" и посоветовала остальным тоже не обращать на это внимание.

Гулькина, в свою очередь, уверена, что если бы примадонна действительно была ни при чем, она бы не стала обращать внимания на злопыхателей. Несмотря на отрицание со стороны Пугачевой, она продолжит собирать доказательства.

"А что я видела хорошего с той стороны? Никто никогда не помог, не протянул руку помощи, не предложил поучаствовать ни в одном концерте. Я все время стараюсь своими силами двигаться. Как могу, так и держусь на плаву. Ну что ж, закроют — значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я ничего не теряю абсолютно. Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные"

Шоу-бизнес,Наталия Гулькина,Алла Пугачева,НТВ,
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