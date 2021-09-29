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Дочь Гузеевой рассказала о состоянии ведущей

Алиса Селезнёва
40 минут назад

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова пожаловалась, что ей уже надоело отвечать на вопросы о том, как чувствует себя ее мама. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Дочь Гузеевой рассказала о состоянии ведущей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили в московскую клиническую больницу 40 в Коммунарке. Гузеева вызвала скорую помощь после того, как сделала дома экспресс-тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Сообщалось, что у артистки кашель, повышенная температура и одышка. Уже в клинике Гузеевой провели повторный тест, который подтвердил COVID-19.

Бухарова высказалась о состоянии своей мамы в «сторис» Instagram.

«Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», - заявила она.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что медики выявили у Гузеевой воспалительные изменения и начальные симптомы повреждения почек. И состояние актрисы врачи оценивали как тяжелое. Позже стало известно, что компьютерная томография не показала поражения легких.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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