"Канье кто?": Канье Уэста не узнали соседи

"Я спросил его, не живет ли он в этом районе, после чего он с удивлением посмотрел на меня. Затем он сказал, что... его зовут Канье Уэст. Я посмотрел на него несколько робко, после чего он спросил меня, не узнаю ли я его... Вернувшись домой, я немного погуглил его имя и понял, что действительно разговаривал с мировой звездой", - заявил местный житель.