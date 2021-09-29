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Канье Уэст купил жилье в месте, где его не узнали соседи

Газета.Ru
45 минут назад

Американский рэпер Канье Уэст купил еще один новый дом - "холостяцкую квартиру" в Бельгии. Об этом пишет фламандская газета Het Laatste Nieuws.

"Канье кто?": Канье Уэста не узнали соседи
Фото: Matt Sayles/Invision/APMatt Sayles/Invision/AP

Новая недвижимость Уэста находится в престижном районе неподалеку от Антверпена. По данным издания, как минимум один житель пригорода не имеет понятия, кто такой Уэст.

"Я спросил его, не живет ли он в этом районе, после чего он с удивлением посмотрел на меня. Затем он сказал, что... его зовут Канье Уэст. Я посмотрел на него несколько робко, после чего он спросил меня, не узнаю ли я его... Вернувшись домой, я немного погуглил его имя и понял, что действительно разговаривал с мировой звездой", - заявил местный житель.

Другой сосед слышал о музыканте совсем немного.

"Канье кто? Видимо, рэпер или что-то в этом роде", - сказал он.

Сообщается также, что Канье был замечен в Вейнегеме, одном из самых дорогих муниципалитетов Фландрии. В этом районе расположена крупнейшая частная арт-галерея в Бельгии. Галерея и лофты принадлежат арт-дилеру и дизайнеру интерьеров Акселю Вервордту, который ранее работал над домами Уэста и Ким Кардашьян в Париже и Лос-Анджелесе.

Галерея и лофты принадлежат арт-дилеру и дизайнеру интерьеров Акселю Вервордту, который ранее работал над домами Уэста и тогдашней жены Ким Кардашьян в Париже и Лос-Анджелесе.

Как сообщает The Sun, представитель Вервордта не подтвердила, что Уэст купил жилье в Вейнегеме. Ранее сообщалось, что Канье Уэст купил огромный прибрежный особняк за $57 млн недалеко от дома Ким Кардашьян

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
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