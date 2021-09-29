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Адвокат объяснил невозможность запрета концертов Моргенштерна

Вероника Полынина
27 минут назад

Адвокат Сергей Жорин опроверг информацию об отмене концертов рэпера Моргенштерна по просьбе родительских комитетов.

Адвокат объяснил невозможность запрета концертов Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментарии «Пятому каналу» Жорин заявил, что у активистов и так называемых «родительских комитетов» не получится воспрепятствовать концертной деятельности Моргенштерна, поскольку он работает в строгом соответствии с законом.

«Деятельность Алишера не запрещена и даже не ограничена. Свою деятельность он ведет в строгом соответствии с законом, и запретить ему заниматься творческой деятельностью никто не может», - уверен Жорин.

Он признал, что некоторые концерты тура рэп-исполнителя действительно отменяются, но, по его словам, это связано с ограничениями из-за коронавируса.

Адвокат подчеркнул, что рэпер не получил ни одного официального отказа в проведении мероприятия от концертных площадок.

Некоторые руководители заявляют на словах, что не допустят Моргенштерна на свою площадку, однако никаких официальных уведомлений не выдают, чтобы их нельзя было опротестовать в суде.

По мнению Жорина, вопрос с необоснованными отказами будет решаться в правовом поле.

Ранее сообщалось, что родительские организации добились отмены ряда концертов Моргенштерна. В частности, отменены концерты исполнителя в Новосибирске, Орле, Краснодаре, Хабаровске и Владивостоке.

Шоу-бизнес,Сергей Жорин,
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