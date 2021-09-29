Адвокат объяснил невозможность запрета концертов Моргенштерна

Адвокат Сергей Жорин опроверг информацию об отмене концертов рэпера Моргенштерна по просьбе родительских комитетов.

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В комментарии «Пятому каналу» Жорин заявил, что у активистов и так называемых «родительских комитетов» не получится воспрепятствовать концертной деятельности Моргенштерна, поскольку он работает в строгом соответствии с законом.

«Деятельность Алишера не запрещена и даже не ограничена. Свою деятельность он ведет в строгом соответствии с законом, и запретить ему заниматься творческой деятельностью никто не может», - уверен Жорин.

Он признал, что некоторые концерты тура рэп-исполнителя действительно отменяются, но, по его словам, это связано с ограничениями из-за коронавируса.

Адвокат подчеркнул, что рэпер не получил ни одного официального отказа в проведении мероприятия от концертных площадок.

Некоторые руководители заявляют на словах, что не допустят Моргенштерна на свою площадку, однако никаких официальных уведомлений не выдают, чтобы их нельзя было опротестовать в суде.

По мнению Жорина, вопрос с необоснованными отказами будет решаться в правовом поле.