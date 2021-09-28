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Вокалистка группы «Винтаж» получила сотрясение мозга

Елена Прошина
49 минут назад

Анна Плетнева, вокалистка поп-группы «Винтаж», получила сотрясение мозга на одной из репетиций концерта.

Вокалистка группы «Винтаж» получила сотрясение мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Газете.ру рассказали, что певица ударилась головой о деревянную стену неудачно сгруппировавшись во время проработки трюка на высоте.

Врачи диагностировали Анне Плетневой сотрясение мозга и повреждение шеи, порекомендовав постельный режим. Но певица решила продолжить подготовку к концерту.

«Мы и наши поклонники сильно ждали этого. Я не могу их подвести. Репетиции продолжатся. Мне теперь дается все тяжелее, но я знаю, ради чего это делаю», — приводятся в материале слова Анны Плетневой.

Концерт группы пройдет в Москве 10 октября. Выступление приурочено к 15-летнему юбилею «Винтаж».

В интернет-издании «Свободная пресса» напомнили, что два года назад Анна Плетнева чуть не задохнулась во время съемок своего клипа «Преступление и наказание».

Видео с вокалисткой снимали в ванне с крошкой из пенопласта. По задумке в определенный момент ей нужно было подбросить его горсть в воздух, но что-то пошло не так и кусок материала залетел в дыхательные пути певицы. Анне Плетневой тогда удалось до приезда медиков самостоятельно достать пенопласт из горла. Съемки клипа продолжили, но данную сцену из него полностью убрали.

Шоу-бизнес,Анна Плетнева,Газета.Ru,
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