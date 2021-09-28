Вокалистка группы «Винтаж» получила сотрясение мозга

Анна Плетнева, вокалистка поп-группы «Винтаж», получила сотрясение мозга на одной из репетиций концерта.

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В Газете.ру рассказали, что певица ударилась головой о деревянную стену неудачно сгруппировавшись во время проработки трюка на высоте.

Врачи диагностировали Анне Плетневой сотрясение мозга и повреждение шеи, порекомендовав постельный режим. Но певица решила продолжить подготовку к концерту.

«Мы и наши поклонники сильно ждали этого. Я не могу их подвести. Репетиции продолжатся. Мне теперь дается все тяжелее, но я знаю, ради чего это делаю», — приводятся в материале слова Анны Плетневой.

Концерт группы пройдет в Москве 10 октября. Выступление приурочено к 15-летнему юбилею «Винтаж».

В интернет-издании «Свободная пресса» напомнили, что два года назад Анна Плетнева чуть не задохнулась во время съемок своего клипа «Преступление и наказание».