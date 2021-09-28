Шуфутинский объяснил отсутствие российского гражданства

Певец Михаил Шуфутинский, который в советские годы эмигрировал в Америку и вернулся в РФ в 1990 году, до сих пор не получил российское гражданство, потому что долгое время не мог определиться, где будет жить. Об этом артист рассказал в эфире авторской программы «Антонимы».

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«В первые годы не был уверен, а следующие не первые годы я не определился. А в общем меня и американское устраивало, потому что я ездил туда-сюда, и с этим легче, если есть американский паспорт», - сказал Шуфутинский.

Отвечая на вопрос, почему не сделать два паспорта, Шуфутинский ответил, что это считалось «нечестным, неправильным».

«Ты должен объявить об этом. В Америке они не приветствуют двойное гражданство. Сейчас мне, на самом деле, все равно», - пояснил артист.