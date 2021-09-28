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«Винишко и ноги»: Шуфутинский вспомнил о бурной молодости с Пугачевой

Елена Прошина
23 минуты назад

Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский в интервью журналисту Антону Красовскому рассказал, как в студенческие годы они с певицей Аллой Пугачевой ходили друг к другу в гости и прогуливали занятия в подвале с роялем.

«Винишко и ноги»: Шуфутинский вспомнил о бурной молодости с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шуфутинский в эфире авторской программы «Антонимы» рассказал, что они с Пугачевой учились на одном курсе в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова.

«Мы очень близко общались. Вместе прогуливали некотоыре занятия. Например, ходили в подвал нашего училища. Мы брали ключ – кто-то из хороших учеников брал ключ - и открывали где стоял рояль, кто-то приносил контрабас », - рассказал певец.

По его словам, Пугачева на таких посиделках очень хорошо пела, при этом у нее идеально получалось копировать западных исполнителей, хотя иностранных языков она не знала.

«Она дома у меня бывала. Бабушка все время говорила» «Ну почему у нее такая короткая юбка? Все ноги видно». Мы домой к ней тоже ходили. Винишко. Пацаны наши все, девчонки там, у нас была своя компания», - поделился воспоминаниями Шуфутинский.

Он рассказал, что последний раз виделся с Пугачевой на программе «Музыкалити», где они «очень хорошо тепло поболтали».

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