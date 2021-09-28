«Винишко и ноги»: Шуфутинский вспомнил о бурной молодости с Пугачевой

«Она дома у меня бывала. Бабушка все время говорила» «Ну почему у нее такая короткая юбка? Все ноги видно». Мы домой к ней тоже ходили. Винишко. Пацаны наши все, девчонки там, у нас была своя компания», - поделился воспоминаниями Шуфутинский.