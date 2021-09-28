Жена Джигана рассказала о тяготах декрета и жизни без машины

«У нас даже не было машины. Я по несколько раз в день с коляской тащилась в магазин за продуктами, готовила, убиралась и потом умирала от своей беспомощности и никчемности. Денис нас обеспечивал, но мне ужасно неудобно было просить у него деньги на колготки и другие женские вещи», — разоткровенничалась она.