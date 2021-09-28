Жена Джигана рассказала о тяготах декрета и жизни без машины

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опровергла в Instagram слухи о том, что живет на деньги мужа и рассказала, как начиналась их семейная жизнь.
По словам Самойловой, в 2009-2010 годах они с мужем «были обычной парочкой в начале своего пути».
«Денис (настоящее имя рэпера. – Прим. ред.) начал развиваться в музыке, а я забеременела. Потом родила Ари и сидела дома в декрете, а у Дениса начались бесконечные съемки и гастроли. Это был бесконечный день сурка, няни не было, родители еще не жили в Москве, и я была с малышкой одна», - пояснила она в «сторис».
Жена рэпера подчеркнула, что ей пришлось пережить то же самое, что переживают многие женщины в декрете по всей России.
«У нас даже не было машины. Я по несколько раз в день с коляской тащилась в магазин за продуктами, готовила, убиралась и потом умирала от своей беспомощности и никчемности. Денис нас обеспечивал, но мне ужасно неудобно было просить у него деньги на колготки и другие женские вещи», — разоткровенничалась она.
Самойлова отметила, что в итоге организовала свой бизнес и перестала зависеть от супруга.
Ранее Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом после 10 лет совместной жизни и рождения четверых детей. Свое решение она объяснила тем, что больше не может терпеть выходки мужа, который после рождения долгожданного сына проходил лечение в клинике для наркозависимых. Однако потом стало известно, что супруги помирились.