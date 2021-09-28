Агутин оскорбил раскритиковавшую его песню поклонницу

Певец Леонид Агутин раскритиковал внешность девушки, которая выразила недовольство его творчеством. Конфликт между исполнителем и подписчицей произошел в Facebook.

Фото: Рамблер Рамблер

Пользовательница соцсети обратила внимание на песню «Цветы» из нового альбома – по ее словам, Агутину не хватает оригинальности, а сам трек вышел абсолютно неинтересным.

«Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию. Одну песню поёте. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду», – написала она.

Агутин почти сразу же отреагировал на комментарий к его записи, назвав девушку «несимпатичной».

«И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию», – написал певец.

Отдельно Агутин добавил, что в свое время бабушка Андрея Макаревича критиковала творчество The Beatles, возмущаясь, что все песни у них «на один мотив».

«Поздравляю, вы стали бабушкой», – иронично заявил исполнитель.