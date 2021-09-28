Шаляпин объяснил плюсы женщин постарше

Певец Прохор Шаляпин ответил на критику недоброжелателей, которые обвиняют его в отношениях с женщинами старше себя. Как он признался в YouTube-шоу «Тата тут», только благодаря вложениям его избранниц ему удалось вылезти из нищеты.

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«Я из нищеты и наконец что-то увидел в этой жизни. 90% нашего населения этого не видели, поэтому я благодарен Богу за все. Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно, так хочется ответить!» – заявил 37-летний исполнитель.

При этом Шаляпин подчеркнул, что ради успеха ему приходится много работать, добавив, что в первую очередь ему важны семейные отношения и любовь, а не деньги его дам.

Напомним, что ранее Шаляпин был женат на предпринимательнице Ларисе Копенкиной. В 2014 супруги развелись – на тот момент женщине исполнилось 58 лет. В августе певец вновь женился – в этот раз на 42-летней канадской бизнес-вумен Татьяне Дэвис.